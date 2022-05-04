Терапевт Абакумов рассказал, как избежать сильного похмелья

Терапевт Олег Абакумов рассказал, как по максимуму минимизировать похмелье. Об этом сообщило издание NVL.

По данным РИА ФАН, он отметил, что алкоголь не стоит пить на голодный желудок и закусывать его чем-то острым, жирным или соленым. Зато следует запивать его негазированной водой.

Не нужно смешивать алкоголь со сладкими напитками, кофеином, сигаретами или пить сладкие настойки. Важно следить за своим состоянием, чтобы не выпить лишнего. Если похмелье утром все же началось, следует почаще проветривать помещение и выспаться.

Ранее невролог Наталья Терещенко рассказала, что чаще всего мужчины совершают измены в нетрезвом состоянии. Она объяснила, почему это происходит.

Врач уточнила, что за чувство привязанности в мужском организме отвечают два гормона — окситоцин и вазопрессин. При этом при употреблении алкоголя выработка последнего значительно снижается. При этом на женщин алкоголь не оказывает подобный эффект, так как чувство привязанности в их организме создает только окситоцин.