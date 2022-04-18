Терапевт Абакумов назвал два продукта, ухудшающих иммунитет

Сахар и соль плохо влияют на иммунитет человека, поэтому причина частых болезней может быть в неправильном питании. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал врача-терапевта Олега Абакумова.

От сладкого, а также сильно соленой пищи (например, фастфуда), лучше отказаться, поскольку такая пища не только наносит прямой урон здоровью, но и разрушает иммунную систему.

«Соль — повысит давление и разрушит иммунитет за счет задержки жидкости почками. Излишне соленый фастфуд — увеличит воспалительные цитокины, а главное — нарушит микробиом кишечника», — объяснил врач.