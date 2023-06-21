Здоровье 21 июня 2023, 04:45 Терапев назвал продукты, провоцирующие раннее старение Терапевт Исаева: для продления молодости нужно сократить количество сахара в рационе Unsplash

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Ранее старение могут вызвать различные добавки к пище. Чтобы сохранить молодость как можно дольше, стоит отказаться от продуктов с ароматизаторами, консервантами, красителями и загустителями. Об этом рассказала терапевт Камила Исаева, написал Life.

Особенно негативно влияет на кожу сахар. Его избыток в рационе вызывает гликирование белков, что приводит к образованию токсинов. А они уже разрушают коллаген кожи, делая ее менее эластичной.

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Сосиски и колбасы увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний — одну из первых причин смерти в мире. Последствиями их употребления могут стать рак, диабет, высокий холестерин. Такие продукты лучше всего заменить полезной жирной рыбой.

«Люди, потребляющие больше всего ДГК, основной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в жирной рыбе, имеют гораздо меньший шанс заболеть болезнью Альцгеймера. Поэтому крайне важно дополнить свое меню различными источниками омега-3», — посоветовала врач.

Быстро стареют органы при нехватке витаминов и минералов. Поэтому не стоит готовить пищу в скороварке, где уничтожаются до 90% полезных веществ. Это же касается блюд, приготовленных на гриле. При сильном нагревании или непосредственном прикосновении с пламенем жирные кислоты, содержащиеся в пище, выделяют канцерогенные химические соединения.

Алкоголь ухудшает психическое здоровье, ускоряет снижение когнитивных функций. У тех, кто регулярно пьет, болезнь Альцгеймера развивается в среднем на 4,8 года быстрее, чем у тех, кто равнодушен к алкоголю.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал суп, замедляющий старение. Это грибной, способный улучшить состояние тела и кожи. Грибы необходимо включать в рацион несколько раз в неделю, чтобы снизить интенсивность процессов старения в организме.