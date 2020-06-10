Темпы заражения коронавирусом выросли в нескольких штатах США

Речь идет об Аляске, Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси, Юте и в Пуэрто-Рико.

По данным издания, это происходит на фоне тенденции к увеличению числа заражений в сельских районах, в то время как первая волна прошла по густонаселенным городам.

Согласно последней информации, в США зафиксировано 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19.