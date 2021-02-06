По всему миру снижается количество новых случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения инфекции замедляются, но нужно продолжать соблюдать ограничения. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи», — сообщила эксперт на брифинге.

Она добавила, что на снижение заболеваемости подействовала вакцинация населения стран от ковида. При этом ван Керкхове подчеркнула, что ограничительные меры пока отменять нельзя, несмотря на эффективность прививок.

«Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно», — заключила эксперт ВОЗ.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что привитых от коронавируса во всем мире стало больше, чем заболевших. Такую новость он назвал потрясающим достижением.