Здоровье 27 января 2023, 16:29 Телеведущий Мосли рассказал, в какое время лучше завтракать для поддержания тела в тонусе Телеведущий Мосли посоветовал отказаться от еды по утрам freepik

Читать 360tv в

Во время похудения важно не только избавиться от лишних килограммов, но и удержать вес. Однако старые пищевые привычки могут помешать надолго остаться в стройном теле. Телеведущий и бывший врач Майкл Мосли рассказал, как сделать так, чтобы вес не вернулся назад. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Специалист пояснил, что если после похудения человек вернулся к старому режиму питания, лишний вес может вернуться. Однако если пересмотреть подход к употреблению пищи, получится оставаться стройным.

Реклама

В первую очередь специалист посоветовал отказаться от завтрака сразу после пробуждения. По его словам, отдавать предпочтение стоит позднему завтраку. Первый прием пищи должен быть ближе к полудню.

«Придерживаясь здоровой диеты в средиземноморском стиле, пропуская завтрак и наслаждаясь поздним завтраком, мне удается сохранить свой вес, объем талии, уровень сахара в крови и артериальное давление, и показатели снижаются без подсчета калорий», — рассказал Мосли.