Телеведущий Малоземов заявил, что кунжут стоит добавлять в салаты и выпечку

Для здоровья человеку необходимо каждый день употреблять кунжут. Таким мнением поделился журналист, ведущий программ «Живая еда» и «Чудо техники» Сергей Малоземов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на TikTok-аккаунт знаменитости.

Кунжут обладает большим количеством кальция, а также содержит сезамол. Это вещество способно восстанавливать повреждения ДНК. Лучше всего употреблять его после занятий спортом, так как кунжут обладает способностью восстанавливать мышцы. Организм довольно легко усваивает этот продукт.

«Для здоровья нужно употреблять хотя бы чайную ложку в день. И тогда все будет хорошо», — отметил Малоземов.