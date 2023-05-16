Здоровье 16 мая 2023, 10:24 Телеведущий Малоземов: при попадании частиц плесени в воду и пищу повышаются риски развития рака

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Продукты и кухонные приборы с частицами плесени накапливают в себе опасные токсины. Их попадание в человеческий организм грозит развитием онкологических заболеваний, сообщил ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов в эфире радиостанции Sputnik.

По словам автора, зачастую рассадником плесени становится кухонная утварь с отделениями для воды. Очень важно сливать лишнюю жидкость из отпаривателя, мультиварки и кофеварки, добавил Малоземов.

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Он также отметил, что при употреблении в пищу продуктов с токсинами, вызванными разными видами плесневых грибов, повышаются риски развития рака печени.