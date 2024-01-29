Здоровье 29 января 2024, 17:43 Телеведущая Страшнова: женщинам старше 35 лет тяжелее восстановиться после родов

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Восстановление после родов у всех происходит по-разному, при этом женщинам старше 35 лет этот процесс дается намного тяжелее. Об этом сообщила телеведущая, многодетная мать Наталья Страшнова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, даже при изнуряющем режиме желаемый результат достигается очень медленно. Возвратиться к прежнему весу помогут занятия танцами, уход за собой и сбалансированное питание, подчеркнула телеведущая.

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«Чем раньше у тебя появляются детки, тем легче решается этот вопрос, так как организм сам быстро восстанавливается. После 35 лет уже сложнее работать с фигурой», — отметила Страшнова.