Здоровье 02 марта 2023, 13:02 Телетерапевт Александр Мясников назвал главную причину усталости у здоровых людей

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Постоянная усталость нередко становится спутником современного человека, причем у здоровых людей она чаще всего вызвана депрессией. Обэтом сообщило Utro.ru со ссылкой на телетерапевта Александра Мясникова.

По словам врача, усталость может быть вызвана приемом препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний или аутоиммунными нарушениями. Но если здоровый человек постоянно чувствует себя обессиленным без причины, то, вероятнее всего, он находится в депрессии.

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И в этом случае, считает врач, поможет только железная дисциплина и сила воли. По словам Мясникова, человек обязан найти для себя стимул двигаться дальше.

«Как я прочитал в детстве, „стимул“ — это заостренная палочка, которой подгоняли быков. Ничего другого не стану говорить. Это тот самый враг, которого победить можете только вы», — сказал врач.

Он также подчеркнул, что стоит наладить режим, отказаться от алкоголя и табака и не налегать на углеводы.