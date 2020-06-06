«Телемедицину ждет будущее». Мурашко рассказал о новых разработках

Телемедицина имеет большое будущее — уже сейчас в России создают специальные медицинские приборы, которые смогут одновременно выполнять несколько процедур. Речь идет об измерении уровня кислорода в крови, давления и температуры тела в процессе кардиограммы.

Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Сегодня разрабатываются такие компактные приборы <…> в одном изделии может сочетаться <…> пульсоксиметрия, ЭКГ, мониторинг, включая температуру, в том числе включая измерение артериального давления Михаил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что некоторые уже, возможно» оснащают видеокамерами. При этом уже сейчас существуют тонометры и приборы для измерения сахара в крови, которые могут передавать данные через сотового оператора.

Ранее стало известно, что подмосковные клиники возобновят оказание плановой медицинской помощи с 8 июня. Пациенты смогут вновь обращаться к специалистам узкого профиля за консультациями. Врач изучит данные и решит, что необходимо в каждом конкретном случае —выдать направление на прием или провести телемедицинскую консультацию в формате видеосвязи.

Последним способом медики пользовались и во время пандемии. С помощью телемедицины врачи могли консультировать и следить за лечением маленьких детей, пенсионеров старше 65 лет, беременных, а также людей с хроническими заболеваниями и онкобольных, которые в это время находились дома.