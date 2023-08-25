Здоровье 25 августа 2023, 15:24 Телеканал «Санкт-Петербург»: «потерять» прямую осанку можно из-за ослабленных мышц спины

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Медицинские специалисты рассказали, что лишиться прямой осанки можно из-за ослабления мышц спины. Чтобы такого не допустить, необходимо выполнять простые правила, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Предотвратить развитие сколиоза в детском возрасте можно с помощью ежедневных физических нагрузок, будь-то активные игры на природе или простое плавание, сообщил Infox.

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Родители должны стараться отслеживать у детей правильное положение спины за столом. Также нужно наблюдать, как ребенок ходит, горбится или сутулится он. Сколиоз можно полностью устранить, если обнаружить его на ранних стадиях.