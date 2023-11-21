Здоровье 21 ноября 2023, 19:04 Теледоктор Малышева посоветовала сделать рентген при боли в ребрах

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Зачастую причиной болей в ребрах становится травматическое повреждение, при возникновении дискомфорта стоит сделать рентген. Об этом рассказала теледоктор Елена Малышева, сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам врача, боли могут быть простреливающими, резкими или ощущаться как давление. После ушиба часто появляются гематомы и отек мягких тканей в области удара.

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Игнорирование болей в ребрах в некоторых случаях может угрожать жизни. Очень важно своевременно обратиться к врачу и сделать рентген для исключения переломов или повреждения внутренних органов грудной клетки, отметила Малышева.