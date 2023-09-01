Здоровье 01 сентября 2023, 12:24 Теледоктор Малышева посоветовала есть только темный шоколад

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Россиянам следует отдавать предпочтение темному шоколаду с минимальным количеством сахара. Об этом рассказала теледоктор Елена Малышева в эфире Первого канала.

По словам врача, именно в этом продукте содержится большое количество катехинов, которые снижают риски развития раковых клеток. Также эти вещества выступают в качестве стимуляторов работы головного мозга и улучшают умственную деятельность.

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Малышева отметила, что темная плитка содержит меньше калорий, чем белый и молочный шоколад, сообщило Utro.ru.