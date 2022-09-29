Московское предприятие увеличило выпуск тестов на грипп и коронавирус в 9 раз | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Московское предприятие увеличило выпуск тестов на грипп и коронавирус в 9 раз Компания «Технополис Москва» увеличила выпуск тестов на грипп и коронавирус в 9 раз

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Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за три месяца нарастила производство экспресс-тестов для выявления коронавируса и гриппа в девять раз. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

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«Производитель из особой экономической зоны „Технополис Москва“ нарастил выпуск тестов для выявления коронавируса, а также единых наборов для определения COVID-19 и гриппа, в девять раз за три месяца. Это позволит заместить на рынке импортные аналоги. Благодаря этому компания „Имбиан Лаб“ значительно расширит географию поставок на зарубежные рынки», — сказал Овчинский.

Также за три месяца компания в 1,5 раза увеличила количество поставок экспресс-тестов на антиген к COVID-19, антитела lgG/lgM для выявления гриппа и коронавируса в Таджикистан, Узбекистан и Донецк, добавил он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Мы стремимся сделать диагностику инфекционных заболеваний — гриппа типов А и В, а также COVID-19 — максимально простой и быстрой. От вовремя поставленного диагноза зависит тактика лечения, которая может сократить сроки болезни и снизить риски развития осложнений. Кроме того, оперативное обнаружение инфекции поможет остановить ее распространение», — сказала генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова.

«Технополис Москва» занимает помещения площадью 2,5 тысячи квадратных метров на площадке «Алабушево» ОЭЗ Москвы. Там находятся лаборатории, производственные участки и офис для сотрудников. Условия работы в особой экономической зоны Москвы позволяют предприятию быстро наращивает портфель новых инновационных продуктов.

«Всего предприятие готовится выпускать на площадке ОЭЗ Москвы около 50 видов диагностических систем, с помощью которых можно выявить большое число инфекций и отклонений в организме человека», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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