Технологию производства лекарства от оспы обезьян начали исследовать в России

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) приступили к научным исследованиям по разработке технологии, которая позволит производить препарат для лечения вызванных поксвирусами заболеваний. Он будет эффективным в том числе против оспы обезьян.

О старте работ сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«ФМБА России также проводит научные исследования по разработке технологии производства субстанции препарата для лечения нескольких заболеваний, вызываемых поксвирусами, включая оспу обезьян», — отметили в агентстве.

Целью исследований специалисты назвали возможность в кратчайшие сроки развернуть производство лекарства для лечения инфекции.

Ранее в центре «Вектор» заявили о разработке препарата «НИОХ-14», который эффективен против оспы обезьян и других ее видов.