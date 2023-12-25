Здоровье 25 декабря 2023, 13:33 Технолог Викторов посоветовал выбирать красную икру в стеклянной таре

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При выборе красной или черной икры лучше всего отдавать предпочтение деликатесу в стеклянной таре, закрытой под вакуумом. Об этом сообщил технолог Ярослав Викторов в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также допускается хранение в пластиковой таре. Жестяные банки наименее предпочтительны, поскольку при длительном хранении они могут влиять на вкус икры.

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При выборе новогоднего деликатеса Викторов порекомендовал обращать внимание на информацию, указанную на контрэтикетке. Ее отсутствие укажет на нелегальное происхождение икры, добавил технолог.