Здоровье 04 августа 2023, 20:27 Технолог Смирнов посоветовал не покупать лекарства с поврежденной упаковкой

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В России ввели обязательную маркировку лекарств, благодаря чему число подделок на рынке значительно сократилось. Однако риск купить фальсифицированный препарат все еще присутствует. Технолог Станислав Смирнов рассказал, как свести его к минимуму, сообщил «ФедералПресс».

Специалист посоветовал отказаться от покупки в том случае, если упаковка оказалась поврежденной. Такой признак говорит о том, что произошли сбои в логистике или же лекарство имеет сомнительное происхождение.

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На упаковке препарата должны присутствовать регистрационный номер, указание страны-производителя, срок годности, номер серии, международное название, штрихкод и код Data Matrix. Если какого-либо из элементов нет, то лучше не приобретать такое лекарство.