30 января 2024, 16:16
Технолог Румянцева посоветовала изменить рацион питания в период тройной эпидемии
Пищевой технолог Людмила Румянцева в разговоре с изданием Life предложила россиянам пересмотреть рацион питания во время бушующих вирусов и простуд. Этой зимой, по ее словам, граждане болели одновременно и ковидом, и гриппом, и ОРВИ, то есть в стране бушевала тройная эпидемия.
Самый легкий способ обезопасить себя от болезней — изменить рацион так, чтобы он питал изнутри, а не только закрывал потребности.
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«Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ», — сказала эксперт.
В зимнем рационе должны присутствовать авокадо, лосось и имбирь, добавила Румянцева.
Врачи
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