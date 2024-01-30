Здоровье 30 января 2024, 16:16 Технолог Румянцева посоветовала изменить рацион питания в период тройной эпидемии

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Пищевой технолог Людмила Румянцева в разговоре с изданием Life предложила россиянам пересмотреть рацион питания во время бушующих вирусов и простуд. Этой зимой, по ее словам, граждане болели одновременно и ковидом, и гриппом, и ОРВИ, то есть в стране бушевала тройная эпидемия.

Самый легкий способ обезопасить себя от болезней — изменить рацион так, чтобы он питал изнутри, а не только закрывал потребности.

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«Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ», — сказала эксперт.

В зимнем рационе должны присутствовать авокадо, лосось и имбирь, добавила Румянцева.