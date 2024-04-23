23 апреля 2024, 15:44
Технолог Простомолотов: капсулы растворяются в организме быстрее, чем таблетки
Препараты таблетках и капсулах отличаются степенью усвояемости. Так, последние растворяются в организме быстрее, сообщил технолог Алексей Простомолотов в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, полезный эффект от лекарства в капсулах проявится быстрее, их стоит принимать в случае острой боли, которую необходимо снять здесь и сейчас. При этом в таблетированной форме препарата содержится более высокая доза.
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Простомолотов также отметил, что капсулы изготавливаются из желатина животного происхождения. Такая форма может не подойти людям с аллергией и религиозными принципами.
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