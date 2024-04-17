Здоровье 17 апреля 2024, 11:33 Технолог Новикова призвала с осторожностью использовать уходовые средства с ретиноидами в летнее время

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Уходовые средства для кожи, в состав которых включены ретиноиды, повышают чувствительность к солнцу и провоцируют появление пигментации. Такую косметику следует крайне осторожно использовать в летний период, рассказала «Газете.ru» технолог Анастасия Новикова.

Специалист обратила внимание на салициловую и гликолевую кислоты (AHA и BHA). Они, как и ретиноиды, способны привести к образованию пигментных пятен, написал kp.ru.

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«Если вы наносите средства утром, то обязательно используйте кремы с SPF, добавьте дополнительную защиту от солнца в виде шляпы или зонтика», — сказала Новикова.

Перед сном также хорошо использовать кремы или сыворотки, добавила эксперт.