17 апреля 2024, 11:33
Технолог Новикова призвала с осторожностью использовать уходовые средства с ретиноидами в летнее время
Уходовые средства для кожи, в состав которых включены ретиноиды, повышают чувствительность к солнцу и провоцируют появление пигментации. Такую косметику следует крайне осторожно использовать в летний период, рассказала «Газете.ru» технолог Анастасия Новикова.
Специалист обратила внимание на салициловую и гликолевую кислоты (AHA и BHA). Они, как и ретиноиды, способны привести к образованию пигментных пятен, написал kp.ru.
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«Если вы наносите средства утром, то обязательно используйте кремы с SPF, добавьте дополнительную защиту от солнца в виде шляпы или зонтика», — сказала Новикова.
Перед сном также хорошо использовать кремы или сыворотки, добавила эксперт.
Красота
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