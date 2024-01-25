Здоровье 25 января 2024, 19:04 Технолог Меньшиков посоветовал проводить просушку в местах повышенной влажности для предотвращения появления плесени

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В местах, где нет достаточной циркуляции воздуха или присутствует повышенная влажность, необходимо периодически проводить просушку для предотвращения появления плесени. Об этом сообщил технолог Алексей Меньшиков Пятому каналу.

По словам специалиста, сделать это можно обычными вентиляторами или с помощью специального дренажа, который удалит лишнюю воду. Справиться с плесенью также помогут средства с дезинфицирующими элементами в составе, сообщили «Дни.ру».

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Больше всего вредному воздействию грибка подвержены аллергики, дети и беременные женщины, отметил Меньшиков.