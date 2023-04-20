Здоровье 20 апреля 2023, 23:43 Технолог Юнкевич рассказала, какие подгузники могут быть опасны для детей Технолог Юнкевич посоветовала не покупать детям подгузники с хлором

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Подгузники с содержанием хлора могут быть опасными для здоровья детей. Такой информацией поделились основатели бренда косметики Brand for my son и производители подгузников Андрей Шахов и Наталия Юнкевич. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Это приносит вред и природе, и нежной коже малыша — такие подгузники вряд ли можно считать гипоаллергенными, что особенно важно в первые годы жизни ребенка», — отметили эксперты.

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Также лучше не использовать подгузники с синим индикатором наполняемости. Обычно они содержат бромфеноловый синий. Если вещество протечет, оно может навредить коже ребенка и вызвать раздражение, написал сайт kp.ru.