Здоровье 28 августа 2023, 17:55 Технолог Андреанова заявила, что перловая каша поможет укрепить иммунитет

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Перловая крупа очень полезна для организма. Она благотворно влияет на иммунитет, а также очищает кишечник. Такой информацией поделилась специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Андреанова. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что в перловке содержатся витамины А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, К, РР, цинк, калий, кальций, медь, железо, марганец, йод, хром, фтор, никель, фосфор. Специалист рекомендовала регулярно употреблять эту кашу, чтобы укрепить нервную систему и иммунитет, очистить кишечник и восстановить его работу.