Татуировки, лимон и мед укрепляют иммунитет? Топ мифов о защитной системе нашего организма

Весна — сезон простуд. Алкоголь укрепляет иммунитет, а лекарства — наоборот. Если вы еще верите во все это, то пора срочно избавиться от мифов и предубеждений. 2020-й уже доказал нам — здоровье — это действительно самое главное, поэтому давайте окончательно разберемся, что такое иммунитет и можно ли его укрепить.

Миф № 1 Весной иммунитет слабеет и его нужно укреплять едой

Иммунитет — это целая армия, она защищает нас от вредных микроорганизмов и вирусов. Выходных и праздников у этих воинов не бывает, так что весной мы болеем совсем по другим причинам — вирусов и бактерий с приходом тепла становится больше.

Часто от мам и бабушек мы слышим, что от простуды нас спасут народные средства. Лимон, имбирь и мед — лучшие помощники иммунитета, а еще — чеснок, лук и, по некоторым версиям, даже алкоголь. Но это не так.

Источник фото: artfile.me

Иммунитет нельзя «накормить». Бесконтрольное поедание лимона и меда может обернуться аллергией, но никак не поможет системе защитных молекул.

«На работу нашей защитной системы влияют различные факторы. Это и наследственность, и образ жизни, который ведет человек, и вакцинация, и экология, и другое. Но только лимон, имбирь и мед не способны значительно повысить защитные функции организма, над укреплением здоровья нужно работать комплексно», — пояснила Яна Соболь, руководитель медицинской организации.

Миф № 2 Тату укрепляет иммунитет

Сотрудники университета Алабамы считают, что у татуированных людей иммунитет крепче. Якобы, каждый сеанс — это маленький стресс, который тренирует иммунную систему. Что ж, тогда Эрик Спрэг, которого еще из-за тату называют «человеком-ящерицей», наверное, даже не знает, что такое кашель.

Источник фото: photo.peoples.ru

Конечно, полноценные научные исследования на эту тему не проводились, но рисковать не стоит — чернила под кожей вряд ли спасут от болезней.

Миф № 3 Вакцины и лекарства убивают иммунитет

Лекарства и прививки — это плохо, вся «химия» вредна для организма, считают противники вакцинации. Здесь нужны подробности. От вакцинации зависят миллионы жизней. И распространение многих болезней на земле удается остановить только благодаря прививкам. Тем не менее, многие пренебрегают вакцинацией или вовсе выступают против. Так как же работает вакцина и влияет ли она на иммунитет?

Медики говорят, что вакцинация - это, по сути, обучение иммунитета. Человеку вводят ослабленный вариант вируса или его компонент. Иммунная система запоминает, как сделала это.

При новой встрече с вирусом антитела, образованные после вакцинации, знают, как работать и делают это очень быстро. Иммунитет вырабатывается после определённого заболевания. Вакцина в принципе не может повлиять иммунитет, потому что она инактивирована. То есть начнет работать только тогда, когда встретится с вирусом.

Говорят еще, что вакцины могут вызывать аутоиммунные заболевания. Но доказательств этому нет. Так что это очередной миф. По данным ВОЗ, вакцинация помогает предотвратить ежегодно до трех миллионов случаев смерти от вирусов.

Можно ли все-таки укрепить иммунитет?

С тем, что не работает, разобрались. Теперь все-таки хочется узнать, как помочь иммунитету? Профилактика вирусного заболевания — вакцина. Это, как говорят медики, специфическая профилактика. Есть еще неспецифическая, а именно — прием препаратов. Многие думают, что нужно пить БАДы. На самом деле, эффективность таких средств не доказана научно, поэтому врачи не рекомендуют употреблять непроверенные средства. Есть другой выход — иммуномодулирующие препараты.

Источник фото: тубосан.рф

Такой препарат можно использовать для борьбы с вирусной инфекцией, а еще — при острых и хронических заболеваниях органов дыхания. Иммуномодулирующие средства оказывают действие на все звенья иммунитета.

В армии нашего организма есть Т-клетки: это киллеры, которые убивают зараженные клетки. А фагоциты затем зараженные клетки поглощают.

Иммуномодуляторы назначают, чтобы поддержать иммунную систему. Важно, что такой препарат не лечит само заболевание, а просто укрепляет защитный иммунитет организма, а еще — снижает риск перехода заболевания в хроническую форму.

Но помните — иммуномодуляторы можно применять только по назначению врача и строго следовать инструкции! И такие препараты должны быть частью комплексной терапии.

Лекарств множество, вот что об одном из них говорит Яна Соболь: «Назначение противовирусной или антибактериальной терапии не всегда приводит к нужному эффекту. Добавление иммуномодуляторов помогает врачу повысить клиническую эффективность организма. «Тубосан» многофункционален и способен заменить собой сразу несколько препаратов, это удобно и экономно. Препарат не токсичен и не обладает аллергизирующим, мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным и канцерогенным действием».

Когда не обойтись без иммуномодулятора?

Иммуномодулятор могут назначать при ОРВИ и гриппе, как вспомогательное средство при лечении острых и хронических заболеваний органов дыхания, а еще — при химиотерапии.

«Большинство вирусов умеют приспосабливаться к активности любых лекарств. А „Тубосан“ корректирует ваш собственный иммунитет для противостояния любым вирусным агентам, в том числе эволюционирующим. „Тубосан“ есть в реестре лекарственных средств РФ, а значит, прошел необходимые клинические исследования и проверки. „Тубосан“ проявляет иммуномодулирующие свойства вне зависимости от степени и формулы иммунных нарушений, вызывая значимые изменения по улучшению Т-клеточного звена и фагоцитоза уже через месяц его применения» — уточнила Яна Соболь.

Мир вирусов многообразен, а любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Главный совет — не занимайтесь самолечением, внимательно относитесь к своему здоровью и употребляйте любые лекарства только по назначению врача.