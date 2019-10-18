«Такого списка не может быть»: Онищенко отреагировал на список смертельно опасных вакцин
Минздрав представил список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям или к летальному исходу. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что список нельзя воспринимать всерьез, поскольку вакцины жизненно необходимы для людей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко отметил, что вакцины крайне редко приводят к смерти.
«Такого списка просто не может быть. В лучшем случае Минздрав может составить инструкцию по применению препаратов, где можно допустить тяжелые исходы. Но список смертельных вакцин — это перебор», — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что у любой вакцины есть противопоказания, но из-за этого нельзя пугать людей смертью, сообщил сайт «Царьград». Геннадий Онищенко отметил, что любые прививки ставят лишь после осмотра пациента. Только врачи могут дать разрешение на вакцинацию.