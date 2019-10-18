«Такого списка не может быть»: Онищенко отреагировал на список смертельно опасных вакцин

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко отметил, что вакцины крайне редко приводят к смерти.

«Такого списка просто не может быть. В лучшем случае Минздрав может составить инструкцию по применению препаратов, где можно допустить тяжелые исходы. Но список смертельных вакцин — это перебор», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что у любой вакцины есть противопоказания, но из-за этого нельзя пугать людей смертью, сообщил сайт «Царьград». Геннадий Онищенко отметил, что любые прививки ставят лишь после осмотра пациента. Только врачи могут дать разрешение на вакцинацию.