«Такого никогда не было»: врач назвал пугающую особенность «омикрона»

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что носитель штамма коронавируса «омикрон» может одновременно заразить порядка 100 человек, даже если просто чихнет один раз. Он отметил, что ранее никогда не отмечалось подобной степени заразности.

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но „омикрон“ в этом отношении превзошел даже ее», — указал Болибок в беседе с телеканалом «Москва 24».

Он отметил, что главный путь распространения вируса — воздушно-капельный, и «омикрон» при этом трансмиссирует крайне эффективно. Болибок предположил, что для заражения может быть достаточно простого разговора, зевания или даже просто дыхания. Таким образом, полагает медик, может заразиться как минимум один человек. При этом врач отметил, что новый штамм может нести особенную опасность для детей.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи нового штамма коронавируса зарегистрированы уже в 13 российских регионах. По ее словам, в страну этот вариант завезли из 25 государств.