Таиланд отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну | 360°

Здоровье 01 октября 2022, 09:29 Поделиться Telegram

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Viber Таиланд отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну Власти Таиланда отменили все введенные из-за коронавируса ограничения на въезд в страну Unsplash

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Власти Таиланда отменили все коронавирусные ограничения на въезд и режим ЧП, который ввели в стране из-за пандемии коронавируса. Постановление опубликовали в «Королевской газете».

Въезжающим в Таиланд больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или результаты тестирования на коронавирус, сообщил ТАСС.

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По словам генерального представителя туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрея Снеткова, снятие всех ограничений — это огромный шаг для привлечения туристов в Таиланд.

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«Однако для российских путешественников основным препятствием остается отсутствие доступных и прямых рейсов. Россияне получат доступный Таиланд, только если будет достаточное количество рейсов», — пояснил он.

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить полеты в Таиланд в октябре. Несмотря на снятие большинства ограничений, в Таиланде продолжают рекомендовать носить маски.

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