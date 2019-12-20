Таблетки от рака груди стали инъекцией

Специалистам удалось перенести вещество препарата «Анастрозол» в микрочастицы. Благодаря этой процедуре срок его действия увеличился.

Юрий Полтавец отметил, что ученые решили изменить форму препарата из-за пациенток. В настоящее время женщины принимают существующий препарат в виде таблеток каждый день. Однако его прием влечет за собой серьезные побочные эффекты. Например, резкие изменения гормонального состояния организма.

Из-за побочных эффектов увеличивается риск остеопороза. У женщин может снизиться плотность костной ткани и появиться склонность к переломам. По мнению ученых, благодаря новому препарату количество страдающих от рака молочной железы уменьшится. Инъекции уже готовы к клиническим испытаниям.