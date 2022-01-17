Названа группа препаратов от давления, которые приводят к эректильной дисфункции

Прием препаратов группы бета-блокаторов в больших дозах может привести к эректильной дисфункции пациента. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов.

Врач успокоил, что речь идет лишь о больших дозировках. В частности, 10 миллиграммов известного препарата способны серьезно навредить половой функции мужчины. Однако, по мнению кардиолога, проблему преувеличивают, если препараты назначены — их нужно принимать.

«Есть разные бета-блокаторы — есть, например, и препараты, у которых меньше побочных эффектов в плане развития эректильной дисфункции», — объяснил Иванов.

Бета-блокаторы помогают замедлить ритм сердца и снизить артериальное давление для защиты сердца от действия адреналина и норадреналина. Также бета-блокаторы важны для борьбы с сердечной недостаточностью.

Ранее Иванов рассказал, что оптимальным считается давление 130 на 80, показатели выше считаются отклонениями от нормы.