Сыпь при коронавирусе объяснили микротромбозами

Одним из проявлений COVID-19 является кожная сыпь, причем характерна она не только для нового штамма «омикрон». Не исключено, что высыпания возникают из-за микотромбозов.

Вероятную причину сыпи в беседе с Ura.Ru назвал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Сыпь характерна не только для нового штамма „Омикрон“, но и для COVID-19 вообще. <…> Происходит нарастание стенки сосудов, возникают микротромбозы, и это проявляется в виде сыпи на коже», — сказал он.

Сыпь, по словам военного врача и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, может возникнуть в том числе из-за любых воспалительных реакций в организме.

«Например, тот же сепсис, то есть заражение крови, нередко сопровождается сыпью, или раневой или инфекционный перитонит», — заметил медик.

При коронавирусе происходит поражение внутренней выстилки сосудов. Это оказывает влияние на свертываемость крови, добавил Хорошев, и образуются микротромбы. Под удар попадает практически вся капиллярная сеть, что и приводит к сыпи самого разного характера.

У детей высыпания на коже при COVID-19 могут встречаться чаще по причине несформированности иммунитета. Наиболее уязвимы маленькие пациенты до пяти лет.