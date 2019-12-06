Сын Сафронова решил похудеть после случая в туалете самолета

Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин все-таки решил серьезно взяться за свое здоровье. Он начал лечение в клинике для похудения.

Как рассказала врач Марият Мухина, сейчас Затравкин весит 236 килограммов при росте 180. Индекс массы его тела — 72,9. При этом нормальные показатели колеблются от 18,5 до 24,9. Медики поставили Луке диагноз «четвертая степень ожирения».

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«Ожирение четвертой степени — это самая тяжелая форма накапливания избыточного веса в организме. Данная степень ожирения устанавливается только тогда, когда вес пациента превышает нормальный на 100,0% и больше. Лука — яркий пример членовредительства самому себе», — заявила Мухина.

Она отметила, что у сына Никаса Сафронова наблюдаются симптомы портальной гипертензии, которая может привести к печеночной недостаточности. Также у него диагностировали пастозность нижних конечностей.

Медик рекомендовала Затравкину пройти кетгут-терапию для физического ограничения приема пищи, сделать УЗИ всех органов, эхокардиографию и кардиограмму.

Лука Затравкин стал героем СМИ после неприятного происшествия в самолете. Мужчина застрял в туалете. Он смог освободиться только после того, как к нему помощь пришли бортпроводники и другие пассажиры.