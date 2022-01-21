Сын Куравлева рассказал о состоянии отца

Состояние актера Леонида Куравлева улучшается, врачи отмечают положительную динамику. Об этом ТАСС сообщил сын артиста.

Он сообщил, что медики лечат 85-летнего актера от пневмонии. ПЦР-тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Сайт kp.ru со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщил, что повторная томография Куравлева показала, что поражение легких выросло за неделю с 5−10% до 25−35%. Медики оценили состояние артиста как стабильно тяжелое.

Несмотря на свое состояние, дышит Куравлев самостоятельно. К аппарату искусственной вентиляции легких врачи его не подключали. Он получает всю необходимую помощь и лечение.

Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в больницу в Коммунарке 5 января. Врачи диагностировали у артиста вирусную пневмонию.