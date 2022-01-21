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    21 января 2022, 12:15

    Сын Куравлева рассказал о состоянии отца

    Сын актера Куравлева: в состоянии отца врачи отметили положительную динамику

    Максим Зинкин

    Состояние актера Леонида Куравлева улучшается, врачи отмечают положительную динамику. Об этом ТАСС сообщил сын артиста.

    Сын Куравлева рассказал о состоянии отца

    Он сообщил, что медики лечат 85-летнего актера от пневмонии. ПЦР-тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

    Сайт kp.ru со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщил, что повторная томография Куравлева показала, что поражение легких выросло за неделю с 5−10% до 25−35%. Медики оценили состояние артиста как стабильно тяжелое.

    Несмотря на свое состояние, дышит Куравлев самостоятельно. К аппарату искусственной вентиляции легких врачи его не подключали. Он получает всю необходимую помощь и лечение.

    Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в больницу в Коммунарке 5 января. Врачи диагностировали у артиста вирусную пневмонию.