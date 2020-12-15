Свыше половины россиян сделали прививку от гриппа

В России от гриппа привились уже 78,79 миллиона человек. Вакцинацию прошли свыше 53% населения страны. эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах РФ.

Прививочная кампания во всех российских субъектах продолжается, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Против гриппа привито более 78,79 миллиона человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

С 7 по 13 декабря на территории России продолжали фиксировать заболеваемость ОРВИ, которую обуславливают респираторные вирусы не гриппозного происхождения. В том числе это вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

«Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 субъектах <…> преимущественно среди взрослого населения», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В эпидемическом сезоне 2020–2021 годов от гриппа планируют привить минимум 60% населения России. В Минздраве заявляли, что вакцинацию должны завершить до 15 декабря. необходимое количество вакцин в регионы поставили.