Свыше 95 тысяч тестов на коронавирус сделали в России

Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 13 марта в Россиисделали более 95 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции. Врачи берут образцы из носоглотки пациента специальным ватным тампоном. Результаты анализов готовы уже два-четыре часа.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 13 марта 2020 года в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 95 тыс. исследований на коронавирус. Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России», — говорится в сообщении.

Тесты, основанные на молекулярно-генетическом методе, обладают высокой чувствительностью, что позволяет обнаружить даже единичные копии вируса.

В Роспотребнадзоре сообщила, что за последние сутки в России зафиксировано 14 новых случаев инфекции. Инфицированные граждане посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Все они изолированы, круг лиц, м которыми они контактировали — определен.

Всего в стране было зафиксировано 59 случаев заболевания — у 56 россиян, двух граждан КНР, и у одного итальянца. Уже выписаны из больниц эвакуированные с лайнера Diamond Princess, один россиянин и два китайца.