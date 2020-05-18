Свыше 8,5 тысяч коек с кислородом развернуты в Подмосковье для борьбы с COVID-19

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Подмосковье развернуто уже более 8,5 тысячи коек с кислородом. Поскольку новые койки открываются ежедневно, уже достигнуто 50% свободных мест в стационарах.

Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

«Сейчас 8,6 тысяч коек с кислородом», — отметила Стригункова. Она добавила, что из них заняты две тысячи коек, а значит резерв достаточно большой.

В стационарах лечение проходят 9,5 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмонией. При этом 18,5 тысячи человек с COVID-19 лечатся дома. Из них только у 36% есть симптомы заболевания.

Стригункова рассказала, что новые койки открываются каждый день, уже сейчас достигнуто 50% свободных мест в стационарах. По нормативу Минздрава, в регионе должно быть 15 тысяч «профильных» коек, на сегодняшний день есть уже 14,4 тысячи коек — это 94% от установленного норматива.

Московская область перешла к постепенному снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. С 18 мая возобновят работу промышленные предприятия, бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Однако до полной победы над вирусом еще очень далеко, поэтому расслабляться рано. Маски, перчатки и всем уже хорошо известные правила нам все еще нужны.