Здоровье 07 апреля 2023, 19:14 Свыше 20 случаев укусов клещей выявили в Нижегородской области

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С наступлением сезона клещей в Нижегородской области успели зафиксировать 21 случай укусов этих насекомых. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Специалисты провели исследования семи клещей. Среди них не удалось обнаружить ни одного инфицированного.

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Чаще всего насекомых подхватывали на территории садов, деревень и лесов. Больше всего случаев укусов зафиксировали в Борском районе.