Здоровье 15 декабря 2022, 03:38 Свыше 20 новый медицинских учреждений возведут в Москве в 2023 году

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Строительство свыше 20 объектов здравоохранения планируют завершить в 2023 году. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

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Специалист пояснил, что в городе возведут три скоропомощных стационарных комплекса, которые будут располагаться на базе городских больниц. На территории Инфекционной клинической больницы № 1 департамента здравоохранения Москвы откроют инфекционный лечебно-диагностический комплекс. Также в Щербинке Новомосковского административного округа возведут подстанцию скорой медицинской помощи и другие учреждения.