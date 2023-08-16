Здоровье 16 августа 2023, 09:41 Свыше 175 тысяч горожан прошли диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» с середины мая Павильоны «Здоровая Москва» приняли свыше 175 тысяч горожан с середины мая Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

За три месяца своей работы павильоны «Здоровая Москва» приняли более 175 тысяч горожан. Специалисты провели свыше 2,9 миллиона исследований. В том числе взяли более 712 тысяч анализов. Об этом сообщила руководитель центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

«Программа обследования для каждого пациента подбирается исходя из личного и семейного анамнеза, наличия вредных привычек и так далее. <…> Такой подход позволяет составить более полное представление о состоянии здоровья пациента и грамотно выстроить его маршрутизацию», — подчеркнула она.

Реклама

Пройти диспансеризацию можно ежедневно. Павильоны работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Все результаты опубликуют в электронных картах.

Если в результате диспансеризации врачи выявят какие-либо отклонения, подопечного отправят на обширное обследование в поликлинику.

Ранее павильон «Здоровая Москва» в сквере у «Пражской» стал самым популярным в мае.