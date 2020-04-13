Свыше 1,3 млн тестов на коронавирус провели в России

В России провели уже более 1,3 миллиона тестов на коронавирус. Медики наблюдают за 141 тысячей пациентов. У них подозревают COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных превысило 1,85 миллиона человек. Скончались 114 251 пациент.

Среди россиян зараженных 15 770. За прошлые сутки выявлено 2186 новых случаев. Больше всего инфицированных в Москве — 10 158, в Московской области — 1360 и Санкт-Петербурге — 557. В столице и области вводят систему электронных пропусков.

В ВОЗ напомнили, что уберечься от коронавируса поможет комплекс мер. Если же только носить маску, но не соблюдать гигиену и социальную дистанцию, то риск заражения увеличивается.