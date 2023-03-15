Здоровье 15 марта 2023, 12:44 Свыше 12 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о 12 046 случаях заражения коронавирусом в России за сутки РИА «Новости»

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За последние сутки в России выявили 12 046 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением пандемии.

Также за 24 часа в больницы поступил 1691 человек, 14 089 полностью вылечились. Кроме того, медики зафиксировали 32 летальных исхода.

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В Московской области за сутки обнаружили 143 случая заражения коронавирусом, 30 человек отвезли в больницу, а 253 выздоровели. Смертей в течение суток не зарегистрировали.

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Всего после начала пандемии в России заразились 22 454 933 человека, 21 806 101 полностью излечился.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Ахданом Гебрейесус не исключил, что ВОЗ объявит о завершении пандемии ковида в 2023 году.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» выразил мнение, что населению рано расслабляться, так как, помимо коронавируса, есть множество других инфекций, способных спровоцировать пандемию.