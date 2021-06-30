Инфекционист назвал необъяснимое свойство COVID, приводящее к смерти

Врачи обнаружили у COVID-19 необъяснимое смертельное свойство. В беседе с Lenta.ru российский врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич рассказала, что у пациентов точно есть некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции, в том числе — к тяжелой.

«У пациентов любых возрастов может быть и легкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния», — сказала она.

По мнению врача, в таких случаях у медиков просто нет никаких объективных объяснений, почему у одного человека есть предпосылки к тяжелому исходу, а у другого нет. Станевич предположила, что этот феномен может быть объяснен неспецифическим или специфическим иммунитетом.

Также врач считает, что нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у пациента, и призвала вакцинироваться всех, чтобы не проверять это на себе «и не играть в русскую рулетку».