Ученые рассказали об опасных свойствах арахиса

Арахис любят многие люди, однако этот орех может быть крайне опасен. О токсичных свойствах арахиса рассказал MK.ru со ссылкой на расследование портала Eat This! Not That!.

Часто в арахисе содержится токсичный грибок афлатоксин, который обитает во влажном, субтропическом и тропическом климате. Такой грибок может вызывать различные заболевания, например, проблемы с почками и рак печени, передала «Свободная пресса». Кроме того, этот орех содержит натуральное растительное вещество — фитиновую кислоту. Она содержится не только в арахисе, но и в других бобовых, орехах, семенах и типах масел. Такое вещество препятствует усвоению организмом таких питательных веществ, как железо, цинк, кальций, марганец и магний. Кроме того, употребляя соленый арахис, вы рискуете получить переизбыток натрия. В одной порции сухого жареного арахиса в 30 граммов содержится примерно 150 миллиграммов натрия, что составляет 7% от рекомендуемой дневной нормы.