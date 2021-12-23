Названы полезные свойства винограда

Газете La Vanguardia рассказала о полезных свойствах винограда. Об этом сообщило ИА Nation News.

Виноград полезен для почек, он выводит токсины и является хорошей профилактикой катаракты. Кроме того, он полезен и для микрофлоры. В черных сортах много антоциана и ресвератрола, в белых — кверцетина. Это вещества, которые необходимы организму. Виноград известен и своими антиоксидантными свойствами, которые предотвращают старение.

В винограде также довольно мало калорий. Он на 80% состоит из воды, а фитохимические вещества в его составе улучшают работу поджелудочной железы и способствуют выработке инсулина. Всемирная организация здравоохранения посоветовала употреблять виноград регулярно.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала, что самый полезный рис — это нешлифованный. Она уточнила, что шлифованный рис — это обычно белый. А нешлифованный — бурый, красный, черный дикий и другие сорта.

Они покрыты оболочкой, в которой содержится большое количество полезных веществ: клетчатка, витамины, селен. Также в таком рисе есть вещество холин, которое полезно для нервной системы.