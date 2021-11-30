Врачи рассказали, как правильно начинать свой день для продуктивности

Для того чтобы день был продуктивным и наполненным силами, необходимо правильно просыпаться. Таким мнением поделился психолог Дмитрий Синарев. Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве», — рассказал эксперт.

Он отметил, что утром необходимо вспоминать приятные моменты из жизни. Также можно заняться визуализацией красивой природы или же образа любимого человека. При этом вдохновляющие образы, по словам эксперта, стоит выбирать из личных предпочтений, передал телеканал «Звезда».

Синарев подчеркнул, что резкое пробуждение может быть крайне вредным для здоровья. Психика человека тяжело выдерживать подобные скачки. Это же можно применить к нервной системе и костно-мышечному аппарату, отметили «Известия».