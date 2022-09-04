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04 сентября 2022, 12:03

Более двух тысяч россиян попали в больницу с ковидом за минувшие сутки

Оперштаб: в России за сутки попали в больницу из-за ковида 2239 человек

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За минувшие сутки в России выявили 48 042 новых случая коронавируса. Статистику опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

В больницы попали 2239 человек, что на 41,8% меньше, по сравнению с 3 сентября, отметили в штабе. Полностью выздоровели еще 35 732 человека.

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Врачи подтвердили 87 летальных исходов.

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По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в мире выявили уже более 603 635 330 заболевших COVID-19.

В ведомстве отметили, что в настоящее время распространение штамма «омикрон» не требует возобновления ограничительных мер.

Пожилым людям и больным хроническими заболеваниями рекомендовали носить маски в общественных местах и транспорте.

Коронавирус в России и в мире

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