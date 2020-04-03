Свободный выезд из закрытых городов запретили на Урале

Ранее для въезда в город необходим был пропуск, выезд совершался в свободном режиме. С 3 апреля попасть на территорию города и выехать за его пределы можно исключительно по пропускам.

«Если город переходит на режим изоляции, то для выезда из города у человека должно быть еще и основание (разрешительный документ), перечень которых будет сформирован в ближайшее время. Одним из оснований может явиться документ, подтверждающий трудовые отношения с предприятием, которое относится к категории, поименованной в указе президента. Разрешения будут выдавать в бюро пропусков администрации», — заявил заместитель главы администрации Михаил Черницкий.