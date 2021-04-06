Связь между тромбами и вакциной AstraZenеса подтвердили

Представитель регулятора ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Об этом сообщило агентство AFP на своей странице в Twitter.

«Высшее должностное лицо Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) говорит, что существует связь между вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна», — говорится в сообщении.

В конце марта двух датчан госпитализировали с симптоматикой тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после использования вакцины AstraZeneca. Один из них умер, у него были тяжелые симптомы после сделанной прививки. В Дании это был уже второй летальный исход.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл ранее рассказал, что вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение. Это проявляется спустя неделю-две после вакцинации. По последним данным, такие симптомы были замечены у 10-15 пациентов в Европе.

Компания AstraZeneca в марте опубликовала отчет. В нем говорилось, что вакцина безопасна. При этом разработчики подчеркнули, что их выводы базируются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов вакцинированных в ЕС и Англии. Тога в ВОЗ призвали продолжать применение вакцины.