Связь между ковидом и сокращением продолжительности жизни оценили вирусологи

На сегодняшний день рано говорить о преждевременном старении переболевших COVID-19 людей, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, нужно провести больше исследований с большой статистической базой.

В беседе с РБК Вознесенский отметил, что на сегодня все данные позволяют говорить о том, что вирус относится к «острым респираторным заболеваниям», а они проходят бесследно в большинстве случаев.

При этом вирусолог указал, что необходимо смотреть, какие патологии развиваются у конкретного пациента из-за вируса.

Вознесенский указал на опасность повреждения сосудистой системы. Однако он пояснил, что без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить прямой причинно-следственной связи.

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США пришли к выводу, что перенесенный в легкой или бессимптомной форме ковид может вызвать долгий иммунный ответ у человека, направленный против тканей и органов самого организма. В ходе своего исследования врачи отслеживали состояние 177 человек, которые переболели ковидом. Образцы крови испытуемых ученые сравнили с образцами, которые были взяты у здоровых людей до пандемии.