Здоровье 23 января 2023, 14:11 Связь использования газовых плит с возникновением астмы у детей опровергли

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Профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с телеканалом «Звезда» опроверг связь использования газовых плит с возникновением астмы у детей.

По словам медика, это заболевание чаще всего проявляется из-за аллергических реакций. Он пояснил, что при вдыхании газов возникает другой недуг — хроническая обструктивная болезнь легких.

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«Но чтобы возникла эта болезнь нужны годы воздействия этих газов на организм человека, регулярного воздействия длительностью 10-15-20 лет. Если ребенок 20 лет будет подвергаться воздействию газа, какого возраста он станет?», — задался вопросом пульмонолог.

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Он также добавил, что если газовую плиту использовать по назначению, что эта болезнь человеку не грозит.

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